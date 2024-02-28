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Агрофена Степанова

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Агрофена Степанова
Пол
жен
Номер записи
598
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
13
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь Степана [1]
Причина поступления
доставшиеся по раздельному акту в приданство от братьев господ Левашевых Мензелинского уезда в сельце Урсаево
Год поступления
1817
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1820
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 921
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 13
01 | Степан Сергеев: 23 / 41 | помещ. крестьянин - глава
02 | Марья: - / 41 | помещ. крестьянин - жена Степана [1]
03 | Агрофена Степанова: - / 14 | помещ. крестьянин - дочь Степана [1]
04 | Елена Степанова: - / 8 | помещ. крестьянин - дочь Степана [1]
05 | Варвара Степанова: - / 6 | помещ. крестьянин - дочь Степана [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1820 ст.

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