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Афимья

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Афимья
Пол
жен
Номер записи
595
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
12
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
жена Артемия [1]
Год поступления
1817
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1808
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 921
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 12
01 | Петр Емельянов: 53 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Трофим Кондратьев: 30 / 48 | помещ. крестьянин - племянник Петра [1]
03 | Артемий Трофимов: 4,6 / 22,6 | помещ. крестьянин - сын Петра [1]
04 | Дарья Трофимова: - / 20 | помещ. крестьянин - дочь Петра [1]
05 | Павел Трофимов: 3 / - | помещ. крестьянин - сын Петра [1]
06 | Трофим Трофимов: вновь рожденные / 17 | помещ. крестьянин - сын Петра [1]
07 | Афимья: - / 26 | помещ. крестьянин - жена Артемия [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1808 ст.

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