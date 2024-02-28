Афимья
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- Афимья
- Пол
- жен
- Номер записи
- 595
- Сословие
- помещ. крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 12
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- жена Артемия [1]
- Год поступления
- 1817
- Возраст по текущей РС
- 26
- Год рождения вычисленный
- 1808
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 921
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 12
01 | Петр Емельянов: 53 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Трофим Кондратьев: 30 / 48 | помещ. крестьянин - племянник Петра [1]
03 | Артемий Трофимов: 4,6 / 22,6 | помещ. крестьянин - сын Петра [1]
04 | Дарья Трофимова: - / 20 | помещ. крестьянин - дочь Петра [1]
05 | Павел Трофимов: 3 / - | помещ. крестьянин - сын Петра [1]
06 | Трофим Трофимов: вновь рожденные / 17 | помещ. крестьянин - сын Петра [1]
07 | Афимья: - / 26 | помещ. крестьянин - жена Артемия [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
- Дата рождения
- Вычислено 1808 ст.
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