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Агафия Назарова

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Агафия Назарова
Пол
жен
Номер записи
588
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь Назара [1]
Причина поступления
доставшиеся по раздельному акту в приданство от братьев господ Левашевых Мензелинского уезда в сельце Урсаево
Год поступления
1817
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1827
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 921
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 11
01 | Самоил Симеонов: 54 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Назар Самойлов: 19 / 37 | помещ. крестьянин - сын Самоила [1]
03 | Агафия: - / 34 | помещ. крестьянин - жена Назара [1]
04 | Авдотья Назарова: - / 12 | помещ. крестьянин - дочь Назара [1]
05 | Агафия Назарова: - / 7 | помещ. крестьянин - дочь Назара [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1827 ст.

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