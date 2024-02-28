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Агафия

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Агафия
Пол
жен
Номер записи
586
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Назара [1]
Год поступления
1817
Возраст по текущей РС
34
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 921
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 11
01 | Самоил Симеонов: 54 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Назар Самойлов: 19 / 37 | помещ. крестьянин - сын Самоила [1]
03 | Агафия: - / 34 | помещ. крестьянин - жена Назара [1]
04 | Авдотья Назарова: - / 12 | помещ. крестьянин - дочь Назара [1]
05 | Агафия Назарова: - / 7 | помещ. крестьянин - дочь Назара [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1800 ст.

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