Егор Степанов
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- Егор Степанов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 582
- Сословие
- помещ. крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 10
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын Степана [1]
- Год поступления
- 1817
- Возраст по прошлой РС
- 22
- Куда убыл
- с. Елизаветинская, Башинды-Останковская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Причина выбытия
- переведены оного же уезда и госпожи
- Год убытия
- 1819
- Год рождения вычисленный
- 1794
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 921
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 10
01 | Степан Макаров: 55 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Егор Степанов: 22 / - | помещ. крестьянин - сын Степана [1]
03 | Степан Егоров: 2 / - | помещ. крестьянин - сын Егора [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
- Дата рождения
- Вычислено 1794 ст.
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