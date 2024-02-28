Прасковья Дмитриева
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- Прасковья Дмитриева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 577
- Сословие
- помещ. крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 8
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- дочь Дмитрия [1]
- Год поступления
- 1817
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 920
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 8
01 | Степан Никитин: 47 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Агафья: - / 57 | помещ. крестьянин - жена Степана [1]
03 | Дмитрий Степанов: 19 / - | помещ. крестьянин - сын Степана [1]
04 | Федосья: 2 / 20 | помещ. крестьянин - жена Степана [1]
05 | Григорий Дмитриев: - / 18,6 | помещ. крестьянин - Сын Дмитрия [1]
06 | Матрена: - / 6 | помещ. крестьянин - жена Григория [1]
07 | Прасковья Дмитриева: - / - | помещ. крестьянин - дочь Дмитрия [1]
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- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
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