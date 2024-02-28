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Дмитрий Степанов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Дмитрий Степанов
Пол
муж
Номер записи
573
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Степана [1]
Причина поступления
доставшиеся по раздельному акту в приданство от братьев господ Левашевых Мензелинского уезда в сельце Урсаево
Год поступления
1817
Возраст по прошлой РС
19
Причина выбытия
умер
Год убытия
1832
Год рождения вычисленный
1797
Год смерти
1832
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 920
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 8
01 | Степан Никитин: 47 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Агафья: - / 57 | помещ. крестьянин - жена Степана [1]
03 | Дмитрий Степанов: 19 / - | помещ. крестьянин - сын Степана [1]
04 | Федосья: 2 / 20 | помещ. крестьянин - жена Степана [1]
05 | Григорий Дмитриев: - / 18,6 | помещ. крестьянин - Сын Дмитрия [1]
06 | Матрена: - / 6 | помещ. крестьянин - жена Григория [1]
07 | Прасковья Дмитриева: - / - | помещ. крестьянин - дочь Дмитрия [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1797 ст.
Дата смерти
Вычислено 1832 ст.

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