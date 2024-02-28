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Агафья

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Агафья
Пол
жен
Номер записи
572
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Степана [1]
Год поступления
1817
Возраст по текущей РС
57
Год рождения вычисленный
1777
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 920
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 8
01 | Степан Никитин: 47 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Агафья: - / 57 | помещ. крестьянин - жена Степана [1]
03 | Дмитрий Степанов: 19 / - | помещ. крестьянин - сын Степана [1]
04 | Федосья: 2 / 20 | помещ. крестьянин - жена Степана [1]
05 | Григорий Дмитриев: - / 18,6 | помещ. крестьянин - Сын Дмитрия [1]
06 | Матрена: - / 6 | помещ. крестьянин - жена Григория [1]
07 | Прасковья Дмитриева: - / - | помещ. крестьянин - дочь Дмитрия [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1777 ст.

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