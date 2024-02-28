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Авдотья

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Авдотья
Пол
жен
Номер записи
570
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
жена Агафона [1]
Год поступления
1820
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1811
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 920
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 7
01 | Сергей Савельев: 47 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Авдотья: - / - | помещ. крестьянин - жена Сергея [1]
03 | Федор Сергеев: - / - | помещ. крестьянин - сын Сергея [1]
04 | Прокофий Сергеев: - / - | помещ. крестьянин - сын Сергея [1]
05 | Александр Сергеев: - / - | помещ. крестьянин - сын Сергея [1]
06 | Агафон Сергеев: 6 / 24 | помещ. крестьянин - сын Сергея [1]
07 | Авдотья: - / 23 | помещ. крестьянин - жена Агафона [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1811 ст.

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