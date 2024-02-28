Александр Сергеев
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- Александр Сергеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 568
- Сословие
- помещ. крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 7
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Сергея [1]
- Откуда прибыл
- с. Старый Бусеряк, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Причина поступления
- переведены онаго же уезда и госпожи
- Год поступления
- 1820
- Причина выбытия
- помещен во двор оной же госпожи /…...../ в семейство к некому Федорову
- Год убытия
- 1822
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 920
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 7
01 | Сергей Савельев: 47 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Авдотья: - / - | помещ. крестьянин - жена Сергея [1]
03 | Федор Сергеев: - / - | помещ. крестьянин - сын Сергея [1]
04 | Прокофий Сергеев: - / - | помещ. крестьянин - сын Сергея [1]
05 | Александр Сергеев: - / - | помещ. крестьянин - сын Сергея [1]
06 | Агафон Сергеев: 6 / 24 | помещ. крестьянин - сын Сергея [1]
07 | Авдотья: - / 23 | помещ. крестьянин - жена Агафона [1]
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- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
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