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Федор Сергеев

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Федор Сергеев
Пол
муж
Номер записи
566
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Сергея [1]
Откуда прибыл
с. Старый Бусеряк, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Год поступления
1820
Причина выбытия
в рекруты
Год убытия
1831
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 920
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 7
01 | Сергей Савельев: 47 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Авдотья: - / - | помещ. крестьянин - жена Сергея [1]
03 | Федор Сергеев: - / - | помещ. крестьянин - сын Сергея [1]
04 | Прокофий Сергеев: - / - | помещ. крестьянин - сын Сергея [1]
05 | Александр Сергеев: - / - | помещ. крестьянин - сын Сергея [1]
06 | Агафон Сергеев: 6 / 24 | помещ. крестьянин - сын Сергея [1]
07 | Авдотья: - / 23 | помещ. крестьянин - жена Агафона [1]
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Индексация данных проведена Галиной Алешниковой

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