Михайло Захаров
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- Михайло Захаров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 563
- Сословие
- помещ. крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 6
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- пасынок Трифона [1]
- Причина поступления
- доставшиеся по раздельному акту в приданство от братьев господ Левашевых Мензелинского уезда в сельце Урсаево
- Год поступления
- 1817
- Возраст по прошлой РС
- 24
- Причина выбытия
- был пропущен отдельно долю по уходу Мензелинского уездного суда
- Год убытия
- 1824
- Год рождения вычисленный
- 1792
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 920
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 6
01 | Трифон Иванов: 57 / - | помещ. крестьянин - Глава семьи
02 | Михайло Захаров: 24 / - | помещ. крестьянин - пасынок Трифона [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
- Дата рождения
- Вычислено 1792 ст.
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