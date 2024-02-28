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Ларион Дмитриев

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Ларион Дмитриев
Пол
муж
Номер записи
557
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава семьи
Год поступления
1817
Возраст по прошлой РС
28
Возраст по текущей РС
46
Год рождения вычисленный
1788
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 920
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 5
01 | Ларион Дмитриев: 28 / 46 | помещ. крестьянин - Глава семьи
02 | Мария: - / 44 | помещ. крестьянин - жена Лариона [1]
03 | Харитон Ларионов: 1 / 19 | помещ. крестьянин - сын Лариона [1]
04 | Татьяна: - / 20 | помещ. крестьянин - жена Харитона [1]
05 | Андрей Ларионов: вновь рожденные / 12 | помещ. крестьянин - сын Лариона [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1788 ст.

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