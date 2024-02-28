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Зиновия Михайлов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Зиновия Михайлов
Пол
жен
Номер записи
555
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
дочь Михалы [1]
Год поступления
1817
Возраст по прошлой РС
вновь рожденные
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1827
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 919
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 4
01 | Аким Иванов: 51 / 69 | помещ. крестьянин - глава
02 | Прасковья: - / 67 | помещ. крестьянин - жена Акима [1]
03 | Федор Акимов: 19 / 37 | помещ. крестьянин - сын Акима [1]
04 | Федора: - / 35 | помещ. крестьянин - жена Федора [1]
05 | Яков Федоров: вновь рожденные / 17 | помещ. крестьянин - сын Федора [1]
06 | Надежда Федорова: вновь рожденные / 12 | помещ. крестьянин - дочь Федора [1]
07 | Михайло Акимов: 14 / 32 | помещ. крестьянин - сын Ахима [1]
08 | Устинья: - / 31 | помещ. крестьянин - жена Михайлы [1]
09 | Зиновия Михайлов: вновь рожденные / 7 | помещ. крестьянин - дочь Михалы [1]
10 | Феофан Михайлов: вновь рожденные / 0,2 | помещ. крестьянин - сын Михайлы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1827 ст.

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