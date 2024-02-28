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Надежда Федорова

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Надежда Федорова
Пол
жен
Номер записи
552
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь Федора [1]
Год поступления
1817
Возраст по прошлой РС
вновь рожденные
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1822
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 919
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 4
01 | Аким Иванов: 51 / 69 | помещ. крестьянин - глава
02 | Прасковья: - / 67 | помещ. крестьянин - жена Акима [1]
03 | Федор Акимов: 19 / 37 | помещ. крестьянин - сын Акима [1]
04 | Федора: - / 35 | помещ. крестьянин - жена Федора [1]
05 | Яков Федоров: вновь рожденные / 17 | помещ. крестьянин - сын Федора [1]
06 | Надежда Федорова: вновь рожденные / 12 | помещ. крестьянин - дочь Федора [1]
07 | Михайло Акимов: 14 / 32 | помещ. крестьянин - сын Ахима [1]
08 | Устинья: - / 31 | помещ. крестьянин - жена Михайлы [1]
09 | Зиновия Михайлов: вновь рожденные / 7 | помещ. крестьянин - дочь Михалы [1]
10 | Феофан Михайлов: вновь рожденные / 0,2 | помещ. крестьянин - сын Михайлы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1822 ст.

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