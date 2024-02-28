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Арина Тарасова

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Арина Тарасова
Пол
жен
Номер записи
541
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь Тараса [1]
Год поступления
1817
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1828
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 919
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 2
01 | Трофим Максимов: 40 / 58 | помещ. крестьянин - глава
02 | Настасья Трофимова: - / 35 | помещ. крестьянин - дочь Трофима [1]
03 | Тарас Спиридонов: - / 37 | помещ. крестьянин - муж Настасьи [1]
04 | Яков Тарасов: 0,3 / 18,3 | помещ. крестьянин - сын Тараса [1]
05 | Агафья: - / 17 | помещ. крестьянин - жена Якова [1]
06 | Афанасий Тарасов: - / 17 | помещ. крестьянин - сын Тараса [1]
07 | Арина Тарасова: - / 6 | помещ. крестьянин - дочь Тараса [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1828 ст.
Место рождения
д. Урсаево, Мензелинский, Оренбургская

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