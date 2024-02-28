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Яков Тарасов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Яков Тарасов
Пол
муж
Номер записи
538
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Тараса [1]
Причина поступления
доставшиеся по раздельному акту в приданство от братьев господ Левашевых Мензелинского уезда в сельце Урсаево
Год поступления
1817
Возраст по прошлой РС
0,3
Возраст по текущей РС
18,3
Год рождения вычисленный
1815
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 919
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 2
01 | Трофим Максимов: 40 / 58 | помещ. крестьянин - глава
02 | Настасья Трофимова: - / 35 | помещ. крестьянин - дочь Трофима [1]
03 | Тарас Спиридонов: - / 37 | помещ. крестьянин - муж Настасьи [1]
04 | Яков Тарасов: 0,3 / 18,3 | помещ. крестьянин - сын Тараса [1]
05 | Агафья: - / 17 | помещ. крестьянин - жена Якова [1]
06 | Афанасий Тарасов: - / 17 | помещ. крестьянин - сын Тараса [1]
07 | Арина Тарасова: - / 6 | помещ. крестьянин - дочь Тараса [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1815 ст.

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