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Григорий Макаров

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Григорий Макаров
Пол
муж
Номер записи
534
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Макара [1]
Год поступления
1817
Возраст по прошлой РС
вновь рожденные
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1833
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 919
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 1
01 | Максим Захаров: 64 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Тимофей Максимов: 43 / 61 | помещ. крестьянин - сын Максима [1]
03 | Макар Тимофеев: 19 / 37 | помещ. крестьянин - сын Тимофея [1]
04 | Анна: - / 35 | помещ. крестьянин - жена Макара [1]
05 | Григорий Макаров: вновь рожденные / 1 | помещ. крестьянин - сын Макара [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1833 ст.

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