Григорий Макаров
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- Григорий Макаров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 534
- Сословие
- помещ. крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 1
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Макара [1]
- Год поступления
- 1817
- Возраст по прошлой РС
- вновь рожденные
- Возраст по текущей РС
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1833
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 919
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 1
01 | Максим Захаров: 64 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Тимофей Максимов: 43 / 61 | помещ. крестьянин - сын Максима [1]
03 | Макар Тимофеев: 19 / 37 | помещ. крестьянин - сын Тимофея [1]
04 | Анна: - / 35 | помещ. крестьянин - жена Макара [1]
05 | Григорий Макаров: вновь рожденные / 1 | помещ. крестьянин - сын Макара [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
- Дата рождения
- Вычислено 1833 ст.
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