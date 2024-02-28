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Анна

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Анна
Пол
жен
Номер записи
533
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Макара [1]
Причина поступления
доставшиеся по раздельному акту в приданство от братьев господ Левашевых Мензелинского уезда в сельце Урсаево
Год поступления
1817
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1799
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 919
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 1
01 | Максим Захаров: 64 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Тимофей Максимов: 43 / 61 | помещ. крестьянин - сын Максима [1]
03 | Макар Тимофеев: 19 / 37 | помещ. крестьянин - сын Тимофея [1]
04 | Анна: - / 35 | помещ. крестьянин - жена Макара [1]
05 | Григорий Макаров: вновь рожденные / 1 | помещ. крестьянин - сын Макара [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1799 ст.

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