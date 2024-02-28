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Максим Захаров

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Максим Захаров
Пол
муж
Номер записи
530
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Год поступления
1817
Возраст по прошлой РС
64
Причина выбытия
умер
Год убытия
1828
Год рождения вычисленный
1752
Год смерти
1828
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 919
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 1
01 | Максим Захаров: 64 / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Тимофей Максимов: 43 / 61 | помещ. крестьянин - сын Максима [1]
03 | Макар Тимофеев: 19 / 37 | помещ. крестьянин - сын Тимофея [1]
04 | Анна: - / 35 | помещ. крестьянин - жена Макара [1]
05 | Григорий Макаров: вновь рожденные / 1 | помещ. крестьянин - сын Макара [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1752 ст.
Дата смерти
Вычислено 1828 ст.

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