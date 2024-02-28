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Иван Михайлов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Иван Михайлов
Пол
муж
Номер записи
528
Сословие
дворовый
Год ревизии
1834
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Михайлы [1]
Причина поступления
доставшиеся по раздельному акту в приданство от братьев господ Левашевых Мензелинского уезда в сельце Урсаево
Год поступления
1817
Возраст по прошлой РС
вновь рожденные
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1822
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 918
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 2
01 | Михайло Иванов: 42 / 60 | дворовый - глава
02 | Арина: - / 40 | дворовый - жена Михайлы [1]
03 | Иван Михайлов: вновь рожденные / 12 | дворовый - сын Михайлы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1822 ст.

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