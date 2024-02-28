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Володимир Феодоров

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Володимир Феодоров
Пол
муж
Номер записи
525
Сословие
дворовый
Год ревизии
1834
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
сын Феодора [1]
Год поступления
1817
Возраст по прошлой РС
вновь рожденные
Возраст по текущей РС
1,6
Год рождения вычисленный
1832
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 918
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 1
01 | Симеон Герасимов: 51,6 / 71,6 | дворовый - глава
02 | Прасковья: - / 65 | дворовый - жена Симеона [1]
03 | Елена Симеонова: 12 / - | дворовый - дочь Симеона [1]
04 | Феодор Симеонов: 22 / 40 | дворовый - сын Симеона [1]
05 | Наталья: - / 38 | дворовый - жена Феодора [1]
06 | Василий Феодоров: вновь рожденные / 14 | дворовый - сын Феодора [1]
07 | Степан Феодоров: вновь рожденные / 12 | дворовый - сын Феодора [1]
08 | Алексей Феодоров: вновь рожденные / 4 | дворовый - сын Феодора [1]
09 | Володимир Феодоров: вновь рожденные / 1,6 | дворовый - сын Феодора [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1832 ст.

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