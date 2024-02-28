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Алексей Феодоров

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Алексей Феодоров
Пол
муж
Номер записи
524
Сословие
дворовый
Год ревизии
1834
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын Феодора [1]
Год поступления
1817
Возраст по прошлой РС
вновь рожденные
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1830
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.460, лист: 918
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка сельца Урсаево Мензелинского уезда 1834
Населённый пункт: сельцо Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ госпожи подполковницы княгини Елизаветы Александровны Мустафиной/
Номер двора / семьи: 1
01 | Симеон Герасимов: 51,6 / 71,6 | дворовый - глава
02 | Прасковья: - / 65 | дворовый - жена Симеона [1]
03 | Елена Симеонова: 12 / - | дворовый - дочь Симеона [1]
04 | Феодор Симеонов: 22 / 40 | дворовый - сын Симеона [1]
05 | Наталья: - / 38 | дворовый - жена Феодора [1]
06 | Василий Феодоров: вновь рожденные / 14 | дворовый - сын Феодора [1]
07 | Степан Феодоров: вновь рожденные / 12 | дворовый - сын Феодора [1]
08 | Алексей Феодоров: вновь рожденные / 4 | дворовый - сын Феодора [1]
09 | Володимир Феодоров: вновь рожденные / 1,6 | дворовый - сын Феодора [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1830 ст.

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