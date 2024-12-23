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Максим Леонтьев

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Максим Леонтьев
Пол
муж
Номер записи
516
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
54
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Год поступления
1815
Возраст по текущей РС
24
Год рождения вычисленный
1792
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 495
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 54
01 | Максим Леонтьев: - / 24 | помещ. крестьянин - глава
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1792 ст.

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