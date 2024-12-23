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Яков Тарасов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Яков Тарасов
Пол
муж
Номер записи
509
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
52
Номер в семье/дворе
13
Родственная связь
сын Тараса [1]
Возраст по прошлой РС
нерожденный
Возраст по текущей РС
0,3
Год рождения вычисленный
1815
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 495
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 52
01 | Спиридон Савельев: 45 / 49 | помещ. крестьянин - глава
02 | Марья: - / 49 | помещ. крестьянин - жена Спиридона [1]
03 | Иван Спиридонов: 23 / 27 | помещ. крестьянин - сын Спиридона [1]
04 | Матрена: - / 24 | помещ. крестьянин - жена Ивана [1]
05 | Агафья Иванова: - / 8 | помещ. крестьянин - дочь Ивана [1]
06 | Василий Иванов: 2 / 6 | помещ. крестьянин - сын Ивана [1]
07 | Лаврентий Иванов: нерожденный / 0,6 | помещ. крестьянин - сын Ивана [1]
08 | Симеон Спиридонов: 20 / - | помещ. крестьянин - сын Спиридона [1]
09 | Григорий Спиридонов: 18 / 22 | помещ. крестьянин - сын Спиридона [1]
10 | Марья: - / 19 | помещ. крестьянин - жена Григория [1]
11 | Тарас Спиридонов: 15 / 19 | помещ. крестьянин - сын Спиридона [1]
12 | Наталья: - / 17 | помещ. крестьянин - жена Тараса [1]
13 | Яков Тарасов: нерожденный / 0,3 | помещ. крестьянин - сын Тараса [1]
14 | Терентий Спиридонов: 13 / 17 | помещ. крестьянин - сын Спиридона [1]
15 | Василиса Спиридонова: - / 13 | помещ. крестьянин - дочь Спиридона [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1815 ст.

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