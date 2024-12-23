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Марья

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Марья
Пол
жен
Номер записи
498
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
52
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Спиридона [1]
Возраст по текущей РС
49
Год рождения вычисленный
1767
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 495
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 52
01 | Спиридон Савельев: 45 / 49 | помещ. крестьянин - глава
02 | Марья: - / 49 | помещ. крестьянин - жена Спиридона [1]
03 | Иван Спиридонов: 23 / 27 | помещ. крестьянин - сын Спиридона [1]
04 | Матрена: - / 24 | помещ. крестьянин - жена Ивана [1]
05 | Агафья Иванова: - / 8 | помещ. крестьянин - дочь Ивана [1]
06 | Василий Иванов: 2 / 6 | помещ. крестьянин - сын Ивана [1]
07 | Лаврентий Иванов: нерожденный / 0,6 | помещ. крестьянин - сын Ивана [1]
08 | Симеон Спиридонов: 20 / - | помещ. крестьянин - сын Спиридона [1]
09 | Григорий Спиридонов: 18 / 22 | помещ. крестьянин - сын Спиридона [1]
10 | Марья: - / 19 | помещ. крестьянин - жена Григория [1]
11 | Тарас Спиридонов: 15 / 19 | помещ. крестьянин - сын Спиридона [1]
12 | Наталья: - / 17 | помещ. крестьянин - жена Тараса [1]
13 | Яков Тарасов: нерожденный / 0,3 | помещ. крестьянин - сын Тараса [1]
14 | Терентий Спиридонов: 13 / 17 | помещ. крестьянин - сын Спиридона [1]
15 | Василиса Спиридонова: - / 13 | помещ. крестьянин - дочь Спиридона [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1767 ст.

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