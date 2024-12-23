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Февронья Алексеева

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Февронья Алексеева
Пол
жен
Номер записи
493
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
51
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь Алексея [1]
Возраст по текущей РС
9
Год рождения вычисленный
1807
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 494
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 51
01 | Алексей Дмитриев: 37 / 41 | помещ. крестьянин - глава
02 | Марья: - / 40 | помещ. крестьянин - жена Алексея [1]
03 | Осип Алексеев: 15 / 19 | помещ. крестьянин - сын Алексея [1]
04 | Анна: - / 18 | помещ. крестьянин - жена Осипа [1]
05 | Аксинья Алексеева: - / 17 | помещ. крестьянин - дочь Алексея [1]
06 | Февронья Алексеева: - / 9 | помещ. крестьянин - дочь Алексея [1]
07 | Лукерья Алексеева: - / 7 | помещ. крестьянин - дочь Алексея [1]
08 | Матрена Алексеева: - / 3 | помещ. крестьянин - дочь Алексея [1]
09 | Петр Алексеев: нерожденный / 0,2 | помещ. крестьянин - сын Алексея [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1807 ст.

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