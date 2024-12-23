Осип Алексеев
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- Осип Алексеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 490
- Сословие
- помещ. крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 51
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Алексея [1]
- Возраст по прошлой РС
- 15
- Возраст по текущей РС
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1797
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 494
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 51
01 | Алексей Дмитриев: 37 / 41 | помещ. крестьянин - глава
02 | Марья: - / 40 | помещ. крестьянин - жена Алексея [1]
03 | Осип Алексеев: 15 / 19 | помещ. крестьянин - сын Алексея [1]
04 | Анна: - / 18 | помещ. крестьянин - жена Осипа [1]
05 | Аксинья Алексеева: - / 17 | помещ. крестьянин - дочь Алексея [1]
06 | Февронья Алексеева: - / 9 | помещ. крестьянин - дочь Алексея [1]
07 | Лукерья Алексеева: - / 7 | помещ. крестьянин - дочь Алексея [1]
08 | Матрена Алексеева: - / 3 | помещ. крестьянин - дочь Алексея [1]
09 | Петр Алексеев: нерожденный / 0,2 | помещ. крестьянин - сын Алексея [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
- Дата рождения
- Вычислено 1797 ст.
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