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Осип Алексеев

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Осип Алексеев
Пол
муж
Номер записи
490
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
51
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Алексея [1]
Возраст по прошлой РС
15
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1797
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 494
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 51
01 | Алексей Дмитриев: 37 / 41 | помещ. крестьянин - глава
02 | Марья: - / 40 | помещ. крестьянин - жена Алексея [1]
03 | Осип Алексеев: 15 / 19 | помещ. крестьянин - сын Алексея [1]
04 | Анна: - / 18 | помещ. крестьянин - жена Осипа [1]
05 | Аксинья Алексеева: - / 17 | помещ. крестьянин - дочь Алексея [1]
06 | Февронья Алексеева: - / 9 | помещ. крестьянин - дочь Алексея [1]
07 | Лукерья Алексеева: - / 7 | помещ. крестьянин - дочь Алексея [1]
08 | Матрена Алексеева: - / 3 | помещ. крестьянин - дочь Алексея [1]
09 | Петр Алексеев: нерожденный / 0,2 | помещ. крестьянин - сын Алексея [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1797 ст.

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