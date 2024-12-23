Анна
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- Анна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 483
- Сословие
- помещ. крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 49
- Номер в семье/дворе
- 12
- Родственная связь
- жена Тимофея [1]
- Возраст по текущей РС
- 18
- Год рождения вычисленный
- 1798
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 494
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 49
01 | Яков Иванов: 54 / 58 | помещ. крестьянин - глава
02 | Елена: - / 58 | помещ. крестьянин - жена Якова [1]
03 | Борис Яковлев: 29 / 33 | помещ. крестьянин - сын Якова [1]
04 | Дарья: - / 32 | помещ. крестьянин - жена Бориса [1]
05 | Катерина Борисова: - / 15 | помещ. крестьянин - дочь Бориса [1]
06 | Федор Борисов: 10 / 14 | помещ. крестьянин - сын Бориса [1]
07 | Дмитрий Борисов: 7 / 11 | помещ. крестьянин - сын Бориса [1]
08 | Василиса Борисова: - / 8 | помещ. крестьянин - дочь Бориса [1]
09 | Дмитрий Борисов: 2 / 6 | помещ. крестьянин - сын Бориса [1]
10 | Иван Борисов: нерожденный / 1 | помещ. крестьянин - сын Бориса [1]
11 | Тимофей Яковлев: 15 / 19 | помещ. крестьянин - сын Якова [1]
12 | Анна: - / 18 | помещ. крестьянин - жена Тимофея [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
- Дата рождения
- Вычислено 1798 ст.
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