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Федор Борисов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Федор Борисов
Пол
муж
Номер записи
477
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
49
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Бориса [1]
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 494
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 49
01 | Яков Иванов: 54 / 58 | помещ. крестьянин - глава
02 | Елена: - / 58 | помещ. крестьянин - жена Якова [1]
03 | Борис Яковлев: 29 / 33 | помещ. крестьянин - сын Якова [1]
04 | Дарья: - / 32 | помещ. крестьянин - жена Бориса [1]
05 | Катерина Борисова: - / 15 | помещ. крестьянин - дочь Бориса [1]
06 | Федор Борисов: 10 / 14 | помещ. крестьянин - сын Бориса [1]
07 | Дмитрий Борисов: 7 / 11 | помещ. крестьянин - сын Бориса [1]
08 | Василиса Борисова: - / 8 | помещ. крестьянин - дочь Бориса [1]
09 | Дмитрий Борисов: 2 / 6 | помещ. крестьянин - сын Бориса [1]
10 | Иван Борисов: нерожденный / 1 | помещ. крестьянин - сын Бориса [1]
11 | Тимофей Яковлев: 15 / 19 | помещ. крестьянин - сын Якова [1]
12 | Анна: - / 18 | помещ. крестьянин - жена Тимофея [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1802 ст.

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