1 Иван Ефимов
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- 1 Иван Ефимов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 465
- Сословие
- помещ. крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 48
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Ефима [1]
- Возраст по прошлой РС
- 10
- Возраст по текущей РС
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1802
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 493
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 48
01 | Федор Иванов: 57 / 61 | помещ. крестьянин - глава
02 | Домна: - / 40 | помещ. крестьянин - 3-я жена Федора [1]
03 | Ефим Федоров: 32 / 36 | помещ. крестьянин - сын Федора от 1-ой жены [1]
04 | Прасковья: - / 35 | помещ. крестьянин - жена Ефима [1]
05 | 1 Иван Ефимов: 10 / 14 | помещ. крестьянин - сын Ефима [1]
06 | Ефрем Ефимов: 5 / 9 | помещ. крестьянин - сын Ефима [1]
07 | 2 Иван Ефимов: нерожденный / 1 | помещ. крестьянин - сын Ефима [1]
08 | Софья Федорова: - / 11 | помещ. крестьянин - дочь Федора от 3-ей жены [1]
09 | Тимофей Федоров: 4 / 8 | помещ. крестьянин - сын Федора от 3-ей жены [1]
10 | Варвара Федорова: - / 0,2 | помещ. крестьянин - дочь Федора от 3-ей жены [1]
11 | Игнатий Васильев: 3 / 7 | помещ. крестьянин - внук Федора [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
- Дата рождения
- Вычислено 1802 ст.
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