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1 Иван Ефимов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
1 Иван Ефимов
Пол
муж
Номер записи
465
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
48
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Ефима [1]
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 493
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 48
01 | Федор Иванов: 57 / 61 | помещ. крестьянин - глава
02 | Домна: - / 40 | помещ. крестьянин - 3-я жена Федора [1]
03 | Ефим Федоров: 32 / 36 | помещ. крестьянин - сын Федора от 1-ой жены [1]
04 | Прасковья: - / 35 | помещ. крестьянин - жена Ефима [1]
05 | 1 Иван Ефимов: 10 / 14 | помещ. крестьянин - сын Ефима [1]
06 | Ефрем Ефимов: 5 / 9 | помещ. крестьянин - сын Ефима [1]
07 | 2 Иван Ефимов: нерожденный / 1 | помещ. крестьянин - сын Ефима [1]
08 | Софья Федорова: - / 11 | помещ. крестьянин - дочь Федора от 3-ей жены [1]
09 | Тимофей Федоров: 4 / 8 | помещ. крестьянин - сын Федора от 3-ей жены [1]
10 | Варвара Федорова: - / 0,2 | помещ. крестьянин - дочь Федора от 3-ей жены [1]
11 | Игнатий Васильев: 3 / 7 | помещ. крестьянин - внук Федора [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1802 ст.

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