Сергей Феофанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергей Феофанов

Сергей Феофанов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Сергей Феофанов
Пол
муж
Номер записи
452
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
45
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын Феофана [1]
Возраст по прошлой РС
нерожденный
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1814
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 492
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 45
05 | Феофан (а не Феодот) Михайлов: 35 / 39 | помещ. крестьянин - глава
06 | Варвара: 10 / 14 | помещ. крестьянин - жена Феофана [1]
07 | Дмитрий Феофанов: 3 / 7 | помещ. крестьянин - сын Феофана [1]
08 | Сергей Феофанов: нерожденный / 2 | помещ. крестьянин - сын Феофана [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1814 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.