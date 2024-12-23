Михайло Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайло Степанов

Михайло Степанов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Михайло Степанов
Пол
муж
Номер записи
441
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
43
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Степана [1]
Возраст по прошлой РС
11
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1801
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 492
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 43
01 | Степан Семионов: - / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Ульяна Васильева: - / 60 | помещ. крестьянин - мать Степана [1]
03 | Иван Степанов: 28 / - | помещ. крестьянин - сын Степана [1]
04 | Михайло Степанов: 11 / 15 | помещ. крестьянин - сын Степана [1]
05 | Григорий Степанов: 7 / 11 | помещ. крестьянин - сын Степана [1]
06 | Аксинья Степанова: - / 10 | помещ. крестьянин - дочь Степана [1]
07 | Родион Степанов: 2 / 6 | помещ. крестьянин - сын Степана [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1801 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.