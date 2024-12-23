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Степан Семионов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Степан Семионов
Пол
муж
Номер записи
438
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
43
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Причина выбытия
умерший
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 492
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 43
01 | Степан Семионов: - / - | помещ. крестьянин - глава
02 | Ульяна Васильева: - / 60 | помещ. крестьянин - мать Степана [1]
03 | Иван Степанов: 28 / - | помещ. крестьянин - сын Степана [1]
04 | Михайло Степанов: 11 / 15 | помещ. крестьянин - сын Степана [1]
05 | Григорий Степанов: 7 / 11 | помещ. крестьянин - сын Степана [1]
06 | Аксинья Степанова: - / 10 | помещ. крестьянин - дочь Степана [1]
07 | Родион Степанов: 2 / 6 | помещ. крестьянин - сын Степана [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой

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