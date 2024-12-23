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Сидр Сафонов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Сидр Сафонов
Пол
муж
Номер записи
437
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
42
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Сафона [1]
Возраст по прошлой РС
2
Причина выбытия
умер
Год убытия
1813
Год рождения вычисленный
1809
Год смерти
1813
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 492
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 42
01 | Никита Ефимов: 62 / 66 | помещ. крестьянин - глава
02 | Арина: - / 60 | помещ. крестьянин - жена Никиты [1]
03 | Сафон Ефимов: 21 / 25 | помещ. крестьянин - сын Никиты от 2-ой жены [1]
04 | Прасковья: - / 25 | помещ. крестьянин - жена Сафона [1]
05 | Сидр Сафонов: 2 / - | помещ. крестьянин - сын Сафона [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1809 ст.
Дата смерти
Вычислено 1813 ст.

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