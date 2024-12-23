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Арина

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Арина
Пол
жен
Номер записи
434
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
42
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Никиты [1]
Возраст по текущей РС
60
Год рождения вычисленный
1756
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 492
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 42
01 | Никита Ефимов: 62 / 66 | помещ. крестьянин - глава
02 | Арина: - / 60 | помещ. крестьянин - жена Никиты [1]
03 | Сафон Ефимов: 21 / 25 | помещ. крестьянин - сын Никиты от 2-ой жены [1]
04 | Прасковья: - / 25 | помещ. крестьянин - жена Сафона [1]
05 | Сидр Сафонов: 2 / - | помещ. крестьянин - сын Сафона [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1756 ст.

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