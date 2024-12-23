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Аксиния Игнатьева

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Аксиния Игнатьева
Пол
жен
Номер записи
426
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
39
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь Игнатия [1]
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1809
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 491
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 39
01 | Игнатий Иванов: 41 / 45 | помещ. крестьянин - глава
02 | Василиса: - / 45 | помещ. крестьянин - жена Игнатия [1]
03 | Татьяна Игнатьева: - / 16 | помещ. крестьянин - дочь Игнатия [1]
04 | Афанасий Игнатьев: 8 / 12 | помещ. крестьянин - сын Игната [1]
05 | Ефим Игнатьев: 6 / 10 | помещ. крестьянин - сын Игната [1]
06 | Аксиния Игнатьева: - / 7 | помещ. крестьянин - дочь Игнатия [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1809 ст.

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