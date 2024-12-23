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Устинья Григорьева

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Устинья Григорьева
Пол
жен
Номер записи
420
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
38
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
дочь Григория [1]
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 491
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 38
01 | Григорий Иванов: 49 / 53 | помещ. крестьянин - глава
02 | Стефанида: - / 50 | помещ. крестьянин - жена Григория [1]
03 | Аким Григорьев: 28 / 32 | помещ. крестьянин - сын Григория [1]
04 | Афимья: - / 32 | помещ. крестьянин - жена Акима [1]
05 | Фекла Акимова: - / 6 | помещ. крестьянин - дочь Акима [1]
06 | Герасим Акимов: 2 / - | помещ. крестьянин - сын Акима [1]
07 | Василий Акимов: нерожденный / 2 | помещ. крестьянин - сын Акима [1]
08 | Моисей Григорьев: 17 / 21 | помещ. крестьянин - сын Григория [1]
09 | Федосья: - / 21 | помещ. крестьянин - жена Моисея [1]
10 | Устинья Григорьева: - / 14 | помещ. крестьянин - дочь Григория [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1802 ст.

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