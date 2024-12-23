Аким Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАким Григорьев

Аким Григорьев

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Аким Григорьев
Пол
муж
Номер записи
413
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
38
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Григория [1]
Возраст по прошлой РС
28
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 491
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 38
01 | Григорий Иванов: 49 / 53 | помещ. крестьянин - глава
02 | Стефанида: - / 50 | помещ. крестьянин - жена Григория [1]
03 | Аким Григорьев: 28 / 32 | помещ. крестьянин - сын Григория [1]
04 | Афимья: - / 32 | помещ. крестьянин - жена Акима [1]
05 | Фекла Акимова: - / 6 | помещ. крестьянин - дочь Акима [1]
06 | Герасим Акимов: 2 / - | помещ. крестьянин - сын Акима [1]
07 | Василий Акимов: нерожденный / 2 | помещ. крестьянин - сын Акима [1]
08 | Моисей Григорьев: 17 / 21 | помещ. крестьянин - сын Григория [1]
09 | Федосья: - / 21 | помещ. крестьянин - жена Моисея [1]
10 | Устинья Григорьева: - / 14 | помещ. крестьянин - дочь Григория [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1784 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.