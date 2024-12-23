Назар Иванов
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- Назар Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 410
- Сословие
- помещ. крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 37
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- пасынок Андрея [1]
- Возраст по текущей РС
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1814
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 491
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 37
01 | Андрей Тихонов: - / 33 | помещ. Крестьянин - глава
02 | Ульяна: - / 33 | помещ. крестьянин - жена Андрея [1]
03 | Василиса Андреева: - / 13 | помещ. крестьянин - дочь Андрея [1]
04 | Василиса Иванова: 4 / 8 | помещ. крестьянин - падчерица Андрея [1]
05 | Назар Иванов: - / 2 | помещ. крестьянин - пасынок Андрея [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
- Дата рождения
- Вычислено 1814 ст.
- Место рождения
- д. Урсаево, Мензелинский, Оренбургская
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