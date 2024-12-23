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Андрей Тихонов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Андрей Тихонов
Пол
муж
Номер записи
406
Сословие
помещ. Крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
37
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Откуда прибыл
с. Новый Бусеряк, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Год поступления
1813
Возраст по текущей РС
33
Год рождения вычисленный
1783
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 491
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 37
01 | Андрей Тихонов: - / 33 | помещ. Крестьянин - глава
02 | Ульяна: - / 33 | помещ. крестьянин - жена Андрея [1]
03 | Василиса Андреева: - / 13 | помещ. крестьянин - дочь Андрея [1]
04 | Василиса Иванова: 4 / 8 | помещ. крестьянин - падчерица Андрея [1]
05 | Назар Иванов: - / 2 | помещ. крестьянин - пасынок Андрея [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1783 ст.

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