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Григорий

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Григорий
Пол
муж
Номер записи
405
Сословие
помещ. Крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
36
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Ивана [1]
Возраст по прошлой РС
28
Причина выбытия
в рекруты
Год убытия
1812
Год рождения вычисленный
1783
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 491
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 36
01 | Иван Ермолаев: 53 / - | помещ. Крестьянин - глава
02 | Григорий: 28 / - | помещ. Крестьянин - сын Ивана [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1783 ст.

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