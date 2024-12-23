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Абрам Исаев

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Абрам Исаев
Пол
муж
Номер записи
398
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
34
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Исая [1]
Возраст по прошлой РС
4
Возраст по текущей РС
8
Год рождения вычисленный
1808
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 490
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 34
01 | Матвей Иванов: 57 / 61 | помещ. крестьянин - глава
02 | Настасья: - / 60 | помещ. крестьянин - жена Матвея [1]
03 | Исай Матвеев: 31 / 35 | помещ. крестьянин - сын Матвея [1]
04 | Авдотья: - / 35 | помещ. крестьянин - жена Исая [1]
05 | Абрам Исаев: 4 / 8 | помещ. крестьянин - сын Исая [1]
06 | Андрей Исаев: 2 / 6 | помещ. крестьянин - сын Исая [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1808 ст.

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