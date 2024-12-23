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Исай Матвеев

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Исай Матвеев
Пол
муж
Номер записи
396
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
34
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Матвея [1]
Возраст по прошлой РС
31
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 490
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 34
01 | Матвей Иванов: 57 / 61 | помещ. крестьянин - глава
02 | Настасья: - / 60 | помещ. крестьянин - жена Матвея [1]
03 | Исай Матвеев: 31 / 35 | помещ. крестьянин - сын Матвея [1]
04 | Авдотья: - / 35 | помещ. крестьянин - жена Исая [1]
05 | Абрам Исаев: 4 / 8 | помещ. крестьянин - сын Исая [1]
06 | Андрей Исаев: 2 / 6 | помещ. крестьянин - сын Исая [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1781 ст.

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