Фадей Ульянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФадей Ульянов

Фадей Ульянов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Фадей Ульянов
Пол
муж
Номер записи
392
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
33
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Ульяна [1]
Возраст по прошлой РС
4
Возраст по текущей РС
8
Год рождения вычисленный
1808
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 490
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 33
01 | Ульян Афанасьев: 50 / 54 | помещ. крестьянин - глава
02 | Агафия: - / 41 | помещ. крестьянин - жена Ульяна [1]
03 | Савелий Ульянов: 12 / 16 | помещ. крестьянин - сын Ульяна [1]
04 | Прасковья Ульянова: - / 13 | помещ. крестьянин - дочь Ульяна [1]
05 | Федот Ульянов: 6 / 10 | помещ. крестьянин - сын Ульяна [1]
06 | Фадей Ульянов: 4 / 8 | помещ. крестьянин - сын Ульяна [1]
07 | Михайла Ульянов: 0,6 / 4,6 | помещ. крестьянин - сын Ульяна [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1808 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.