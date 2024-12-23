Андрей Аверьянов
Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
- ФИО
- Андрей Аверьянов
- Пол
- жен
- Номер записи
- 382
- Сословие
- помещ. крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 31
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Аверьяна [1]
- Возраст по прошлой РС
- 0,1
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1813
- Год рождения вычисленный
- 1810
- Год смерти
- 1813
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Место
- д. Урсаево
- Место события
- д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
- Архивный код
- НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 490
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 31
01 | Аверьян Иванов: 39 / 43 | помещ. крестьянин - глава
02 | Прасковья: - / 37 | помещ. крестьянин - жена Аверьяна [1]
03 | Климентий Аверьянов: 10 / 14 | помещ. крестьянин - сын Аверьяна [1]
04 | Софья Аверьянова: - / 12 | помещ. крестьянин - дочь Аверьяна [1]
05 | Афимья Аверьянова: - / 8 | помещ. крестьянин - дочь Аверьяна [1]
06 | Андрей Аверьянов: 0,1 / - | помещ. крестьянин - сын Аверьяна [1]
07 | Анна Аверьянова: - / 2 | помещ. крестьянин - дочь Аверьяна [1]
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- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
- Дата рождения
- Вычислено 1810 ст.
- Дата смерти
- Вычислено 1813 ст.
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