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Андрей Аверьянов

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Андрей Аверьянов
Пол
жен
Номер записи
382
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
31
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Аверьяна [1]
Возраст по прошлой РС
0,1
Причина выбытия
умер
Год убытия
1813
Год рождения вычисленный
1810
Год смерти
1813
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 490
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 31
01 | Аверьян Иванов: 39 / 43 | помещ. крестьянин - глава
02 | Прасковья: - / 37 | помещ. крестьянин - жена Аверьяна [1]
03 | Климентий Аверьянов: 10 / 14 | помещ. крестьянин - сын Аверьяна [1]
04 | Софья Аверьянова: - / 12 | помещ. крестьянин - дочь Аверьяна [1]
05 | Афимья Аверьянова: - / 8 | помещ. крестьянин - дочь Аверьяна [1]
06 | Андрей Аверьянов: 0,1 / - | помещ. крестьянин - сын Аверьяна [1]
07 | Анна Аверьянова: - / 2 | помещ. крестьянин - дочь Аверьяна [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1810 ст.
Дата смерти
Вычислено 1813 ст.

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