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Софья Аверьянова

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Софья Аверьянова
Пол
жен
Номер записи
380
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
31
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Аверьяна [1]
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1804
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 490
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 31
01 | Аверьян Иванов: 39 / 43 | помещ. крестьянин - глава
02 | Прасковья: - / 37 | помещ. крестьянин - жена Аверьяна [1]
03 | Климентий Аверьянов: 10 / 14 | помещ. крестьянин - сын Аверьяна [1]
04 | Софья Аверьянова: - / 12 | помещ. крестьянин - дочь Аверьяна [1]
05 | Афимья Аверьянова: - / 8 | помещ. крестьянин - дочь Аверьяна [1]
06 | Андрей Аверьянов: 0,1 / - | помещ. крестьянин - сын Аверьяна [1]
07 | Анна Аверьянова: - / 2 | помещ. крестьянин - дочь Аверьяна [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1804 ст.

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