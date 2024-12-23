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Антон Васильев

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Антон Васильев
Пол
муж
Номер записи
368
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
29
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
37
Возраст по текущей РС
41
Год рождения вычисленный
1775
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 490
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 29
01 | Антон Васильев: 37 / 41 | помещ. крестьянин - глава
02 | Дарья: - / 41 | помещ. крестьянин - жена [1]
03 | Прасковья Антонова: - / 10 | помещ. крестьянин - дочь Антона [1]
04 | Домна Антонова: - / 7 | помещ. крестьянин - дочь Антона [1]
05 | Авдотья Антонова: - / 5 | помещ. крестьянин - дочь Антона [1]
06 | Прасковья Антонова: - / 1 | помещ. крестьянин - дочь Антона [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1775 ст.

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