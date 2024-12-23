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Авдотья Трифонова

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Авдотья Трифонова
Пол
жен
Номер записи
366
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
28
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь Трифона [1]
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1814
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 489
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 28
01 | Трифон Иванов: 20 / 24 | помещ. крестьянин - глава
02 | Наталья: - / 24 | помещ. крестьянин - жена Трифона [1]
03 | Авдотья Трифонова: - / 2 | помещ. крестьянин - дочь Трифона [1]
04 | Тимофей Иванов: 11 / 15 | помещ. крестьянин - брат Трифона [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1814 ст.
Место рождения
д. Урсаево, Мензелинский, Оренбургская

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