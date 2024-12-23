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Катерина

Из справочника
Ревизские сказки д.Урсаево за 1811, 1816, 1834 годы
ФИО
Катерина
Пол
жен
Номер записи
362
Сословие
помещ. крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
27
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена Павла [1]
Возраст по текущей РС
18
Год рождения вычисленный
1798
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Место
д. Урсаево
Место события
д. Урсаево, Новоспасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.,
Архивный код
НАРБ (Уфа): ф.И-138, оп.2, д.237, лист: 489
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская сказка деревни Урсаево Мензелинского уезда 1816
Населённый пункт: деревня Урсаево
сословие: дворовые люди, крестьяне, крестьянки
/ помещика покойного господина генерала лейтената кавалерии Александра Ивановича Левашова/
Номер двора / семьи: 27
01 | Дмитрий Васильев: 56 / 60 | помещ. крестьянин - глава
02 | Марья: - / 45 | помещ. крестьянин - жена Дмитрия [1]
03 | Иван Дмитриев: 17 / - | помещ. крестьянин - сын Дмитрия от 1-ой жены [1]
04 | Павел Дмитриев: 14 / 18 | помещ. крестьянин - сын Дмитрия от 1-ой жены [1]
05 | Катерина: - / 18 | помещ. крестьянин - жена Павла [1]
06 | Авдотья Иванова: - / 13 | помещ. крестьянин - падчерица Дмитрия [1]
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
Дата рождения
Вычислено 1798 ст.

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